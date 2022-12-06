Akıllı telefonlar, Kasım ayının da yıldızı

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa’da Kasım ayı boyunca süren kampanyalarda adetsel olarak en çok akıllı telefonlar ilgi gördü.

Akıllı telefonları sırasıyla cep telefonu şarj cihazları, LCD TV’ler, bluetooth kulaklıklar ve cep telefonu kılıfları izledi. Teknolojiseverler binlerce ürünün yanı sıra özellikle epilasyon cihazları, PlayStation oyunları ve kablosuz kulak içi kulaklarda sunulan fırsatlara da büyük rağbet gösterdi.

Teknosa, büyük kampanyaların gerçekleştirildiği Kasım ayı boyunca fırsat ve avantajlarını genişleterek, telekomdan beyaz eşyaya, TV’den aksesuara binlerce ürünü tüketicilerle buluşturdu. Kasım ayı datalarına göre, tüketiciler adetsel olarak en çok akıllı telefon satın aldı. Akıllı telefonları sırasıyla cep telefonu şarj cihazları, LCD TV’ler, bluetooth kulaklıklar ve cep telefonu kılıfları takip etti. Akıllı telefonlarda ekran boyutuna göre en çok 6 -6.5 inç arası ürünler tercih edildi. Özellikle pandemiyle birlikte daha büyük ekranların tercih edildiği TV’lerde, 50 -55 arası ekran boyutuna ve 4K çözünürlüğe sahip modeller yoğun ilgi gördü.

Küçük ev aletlerinin gözdesi erkek bakım kitleri

Kasım fırsatları pek çok ürün grubunu da hareketlendirdi. Geçen yıla göre en çok artış lazer epilasyon ve epilatör cihazları, PlayStation oyunları, kablosuz kulak içi kulaklar, saç şekillendirme makineleri, kahve makineleri ve giyilebilir aksesuarlarda yaşandı. Aynı şekilde çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri, şarjlı süpürgeler, erkek bakım kitleri, robot süpürgeler, blender setleri ve fritözler de öne çıktı. Küçük ev aletleri kategorisi detaylı incelendiğinde ise kasım ayının yıldızı erkek bakım kitleri oldu. Bu ürünü sırasıyla fritöz, şarjlı süpürge, elektrikli süpürge ve robot süpürge takip etti.

55 yaş üstünün tercihi LCD TV

Yaş grupları arasında tercih edilen ürünler açısından çok büyük farklar olmasa da LCD TV tercihlerinde bu durum değişti. Kasım ayında LCD TV ürün grubu 18-35 yaş grubundaki tüketicilerin en çok tercih ettiği 4’üncü, 46-45 yaş grubundaki tüketicilerin en çok tercih ettiği 3’üncü ürün grubu olurken, 55 yaş üstü grubun listesinde 2’nci sıraya kadar yükseldi.

Geçen kasıma göre popüler olan ürünler

Teknosa’da geçen yıl Kasım ayına göre adetsel olarak en çok artan ilk 10 ürün grubu şöyle sıralandı: "Akıllı saat aksesuarları, fritöz, tam otomatik espresso makinesi, tıraş aksesuarları, giyilebilir aksesuarlar, cep telefonu aksesuarları, akıllı saat, smoothie blender, konsol aksesuar, kablosuz kulak üstü kulaklık".