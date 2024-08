Akıllı telefonlarda yapay zeka destekli çekim kalitesi imkanı

Teknolojinin gelişimiyle birlikte kullanıcılar, profesyonel bir fotoğraf makinesinin sağladığı çekim kalitesini akıllı telefonlarıyla gerçekleştirebiliyor. Casper, çekim kalitesine önem veren kullanıcılar için ürettiği yapay zeka destekli kameraya sahip Casper VIA serisi akıllı telefonlarıyla, hayatın her anını yüksek çözünürlükte ve detaylı bir şekilde yakalamayı mümkün kılıyor.

Yüksek kaliteli kameraların yaygınlaşmasıyla birlikte günlük iletişim, giderek daha görsel odaklı bir hale geldi. Günlük yaşamındaki anlık görüntüleri, mesaj uygulamaları veya sosyal medyada sevdikleriyle paylaşan kullanıcılar, bu sayede derin ve anlamlı bir bağ oluşturabiliyor. Trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturma misyonunda olan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yapay zeka destekli kameraya sahip Casper VIA serisi akıllı telefonlarıyla en güzel anıları, en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılıyor. Kamera yazılımları alanında dünya devi Arcsoft’un lisanslı yapay zeka yazılımı ile kullanıcılarına ‘Ultra Gece Modu’ dahil olmak üzere 12 farklı çekim modunu seçili modellerinde sunan Casper VIA, karanlık ortamlarda dahi daha yüksek çözünürlüklü, daha net ve daha detaylı görüntüler çekme imkanı sağlıyor.

Casper VIA ile her anı canlı ve net çekimlerle yakalayın

1. Casper VIA X40: Casper’a özel 3D glass tasarımı sayesinde pürüzsüz bir ekran görünümüne sahip olan Casper VIA X40, ince metalik çerçeveleriyle premium bir görüntü sunuyor. 6.67’’ FHD+ AMOLED ekranıyla dizi/film, video izlerken ve oyun oynarken daha canlı ve daha parlak görüntüler sunarak alınan keyfi artırıyor. Arcsoft yapay zeka yazılımı ile güçlendirilmiş 24MP ön kamera canlı, parlak ve net özçekimler çekilmesini sağlarken, 50MP+5MP+2MP arka kamerası ile de yüksek çözünürlükte canlı ve kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Tüketici deneyimlerinden yola çıkılarak oluşturulan Gece Siyahı, Gece Mavisi ve VIA Beyazı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği, kullanıcıların tarzını yansıtırken, telefonun modern ve premium tasarımını da ön plana çıkarıyor.

2. Casper VIA A40: Tek elle ultra geniş bir ekran deneyimini mümkün kılan şık ve yenilikçi tasarımı, 256GB geniş depolama alanı, yapay zeka destekli 64MP arka kamerası ve 13MP ön kamerası ile kullanıcıların beğenisine sunulan Casper VIA A40, beklentileri sınırların ötesine taşıyor. Casper VIA A40, 8GB RAM özelliğine artı olarak sahip olduğu 8GB Sanal RAM teknolojisi ve Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamaları kolay ve akıcı bir şekilde kullanma avantajı sağlıyor. Casper VIA A40, Gece Mavisi renginden Gümüş Griye ve göz alıcı VIA Mavisi tonuna kadar uzanan renk seçenekleriyle kullanıcı elinde farklı tonlarda parlayarak benzersiz bir ışıltı sunuyor. Kamera etrafındaki gümüş halka ise tasarımın gücünü ve kamera performansını vurguluyor.

3. Casper VIA M40: Casper VIA M40, yapay zeka destekli 50MP arka ve 13MP ön kamerası, uzun ömürlü 5000 mAh bataryası ve 128GB depolama alanı ile dikkat çekiyor. 6GB RAM’e ek 6GB Sanal RAM ile yüksek performans sunan cihaz, İnci Beyazı, Safir Siyah ve Opal Mavi renk seçenekleriyle geliyor. 1600x720 çözünürlüklü 6.53” HD+ ekranı, 450 NIT parlaklığı ve 90Hz yenileme hızı ile görsel kalite sağlayan Casper VIA M40, Arcsoft’un yapay zeka destekli 50MP arka ve 13MP ön kamerasıyla canlı ve derin fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. 2MP bokeh ve 2MP makro kameralarıyla da farklı çekim modları sunarak fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyor.

4. Casper VIA X30 Plus: İnce, köşeli ve sadece 8.1 mm gövde inceliğine sahip Casper VIA X30 Plus, arka kapak tasarımında kullanılan özel dikey parlama efekti ile göz alıcı ve premium bir görünüm sunuyor. VIA X30 Plus, yapay zeka teknolojisine sahip 50MP’lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirken ana kamerayı destekleyen 8MP, 118 derecelik geniş açı kamerasıyla tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırıyor. VIA X30 Plus’ın 2MP’lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor ve 13MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla kullanıcılar en mutlu anlarını ölümsüzleştirebiliyor.