Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Stent Sistemi Türkiye'de

INVAMED ve ARTVEN Sağlık arasında Endovasküler tedavisinde büyük öneme sahip Aortik ürün gruplarından olan STENA Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Stent Sistemi ve ATLAS Stent Graft ürün grupları için Türkiye genelinde tek yetkili distribütörlük anlaşmasını imzaladı.

INVAMED ve ARTVEN Sağlık arasında STENA Akım Yönlendirici Çok Katmanlı Stent Sistemi ve ATLAS Stent Graft ürün grupları için tek yetkili distribütörlük anlaşmasını imzaladı. Yapılan iş birliğiyle INVAMED’in öncü aortik teknolojilerini ve ARTVEN Sağlık’ın sağlık sektöründeki geniş etkileşimini bir araya getirerek, Türkiye’nin Endovasküler sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetmesinin önünü açacak.

"Türkiye’deki hastalara daha iyi ve yenilikçi sağlık hizmetleri sunma misyonumuzu güçlendiriyoruz"

INVAMED Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Dinç, bu iş birliği ile sağlık alanında önemli ilerlemeler olacağını ifade ederek, "STENA ve ATLAS ürünleri, aortik rahatsızlıkları tedavi etmede üstün etkinlik sağlamayı amaçlayarak sektörde yeni standartlar belirliyor. Bu anlaşma, daha fazla hastaya erişim ve etkili çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor. ARTVEN ile güç birliği yaparak, Türkiye’deki hastalara daha iyi ve yenilikçi sağlık hizmetleri sunma misyonumuzu güçlendiriyoruz. İki taraf için de hayırlı olmasını dilerim" dedi.