Akın Fight Arena müsabakaları nefesleri kesti

Kickboksta Türkiye’nin en iyi organizasyonlarından Akın Fight Arena, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşirken, maçlar D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı yayınlandı.

Gecenin açılışında Bünyamin Kulak ile Abderrahman Benemara kozlarını paylaşırken, Bünyamin 3 raundun sonunda kazanan isim oldu. Gecenin 2. maçında ‘Sırtlan’ lakablı Furkan Günbeyi ile Azerbaycanlı rakibi Turgay Memmedov mücadelesinde büyük heyecan yaşandı. Kazanan 3 raundun ardından hakem kararıyla Furkan oldu. İkili maç sonrasında rövanş için sözleşti.

Azimov - Hamza Özen kapışmasında, Azerbaycanlı Azimov hakem kararıyla kazanırken, nisan ayında gerçekleşen Akın Fight Arena’daki buluşmalarının rövanşına çıkan Nosrati - Sinan Çağala kapışmasında, Nosrati 2. rauntta Sinan’ı nakavtla geçmeyi başardı. Uzun bir sakatlık sürecini atlattıktan sonra ringlere dönen şampiyon Nazım Çelik, Radmehr ikizlerinden Mobin Radmehr’i nakavt etti. Suriyeli sporcu Zeyn Abidin, Regaip Nacak’ı hakem kararıyla yenerken, Nuri Başkara da Kaven Mirtaheri’yi mağlup etmeyi başardı.

Yasin Akın, baştan sona üstün götürdüğü Heydari maçını 3. raundun son bölümünde nakavt ile alırken, Radmehr kardeşlerden Mohammed ile Can Sayın’ın kapışmasında kazanan Mohammed oldu. Deniz Devrim Alınak, Haitili rakibi Ellis’i 3 raund sonunda geçerken, gecenin son kickboks maçında 91 kilo mücadelesinde Faruk Bulama - Baran Tuncer maçının galibi Faruk Bulama oldu.

Akın Fight Arena’da son maç izleyenler için büyük bir sürpriz oldu. MMA kategorisinde gerçekleşen gecenin kapanışında Yunus Emre Şahbaz, Rawshanow’u ilk rauntta nakavt ile geçerken maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sami Akın’ın önderliğinde Mert Akın organizatörlüğünde gerçekleşen gecede yapımcı Mevlüt Şeker ve önemli isimler yayınlarda geceye renk kattı. Survivor şampiyonluğuyla adını tüm Türkiye’ye duyuran Adem Kılıçcı, boksta dünya şampiyonu sporcu Avni Yıldırım, ünlü oyuncu ve sporcu Emre Üçtepe, şampiyon Nazım Çelik, kickboks milli takım antrenörleri Tuncay Güven ve Tuncay Toprak ile kadınlarda defalarca şampiyonluk yaşayan Süreyya Ağıl yayınlara katılan isimlerdi.