AKINCI B'den gururlandıran test uçuş performansı

Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin uzun dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı.

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  • 15.04.2022 11:09
  • Güncelleme: 15.04.2022 12:26
AKINCI B'den gururlandıran test uçuş performansı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Selçuk Bayraktar, AKINCI B’nin uzun dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA’nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Testin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, paylaşımını "AKINCI da orucunu 35.000 feet’te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." notuyla yaptı.

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Bayraktar, videolu mesajında AKINCI B’nin ilk uzun dayanım test uçuşuna 8 saattir Saros Körfezi’nde devam ettiğini belirtti. Diğer bir hava aracının da piste iniş kalkış eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bayraktar, “14 Nisan 2022 Bugün AKINCI B’nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü’ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B’nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft’te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA’mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize. İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft’te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor" dedi.

İHA

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