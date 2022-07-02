AKINCI'dan LGK-82 ile başarılı atış

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

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  • 02.07.2022 10:51
  • Güncelleme: 02.07.2022 14:01
AKINCI'dan LGK-82 ile başarılı atış
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Bu çerçevede ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCI’nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHA’nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu.

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LGK-82 ilk kez İHA’dan atıldı

Genel maksat bombalarını lazer işaretleme sayesinde kilometrelerce uzaktan hedefini vuran akıllı mühimmatlara çeviren LGK, AKINCI tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracı platformundan atılarak görevini başarıyla tamamladı. AKINCI, LGK-82 attığı test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden GÖZDE Güdüm Kiti’ni de taşıdı.

Anadolu Kartalı’nı başarıyla tamamladı

Dün sona eren ve NATO unsurlarının da yer aldığı Anadolu Kartalı Tatbikatına katılan Bayraktar AKINCI B, gerçeğe yakın savaş ortamında verilen görevleri de başarıyla gerçekleştirdi. Milli TİHA AKINCI, Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi ile ilk kez Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir tatbikata katılmış oldu.

BATMAN’dan kalkıp EGE’deki hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar’da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatına katılmıştı. AKINCI, Batman’da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman’daki üssüne geri dönmüştü.

İhracat görüşmeleri sürüyor

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler çerçevesinde Bayraktar TB2 SİHA’ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA’ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

İHA

Editör
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