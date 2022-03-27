Akıncı güven tazeledi

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Recep Akıncı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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  • 27.03.2022 21:46
  • Güncelleme: 27.03.2022 21:46
Akıncı güven tazeledi
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Modacepte

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi. Mevcut oda başkanı Recep Akıncı ile bire önceki rakibi Aliş Eren’in listeleri yarıştı.

Sandıkların açılmasıyla birlikte Recep Akıncı bir dönem daha oda başkanlığı yapmaya hak kazandı.

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Genel kuruldaki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Toplam kullanılan oy: 536

Geçerli oy: 532

Geçersiz oy: 4

Recep Akıncı: 288

Aliş Eren: 244

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