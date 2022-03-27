Akıncı güven tazeledi
Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Recep Akıncı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi. Mevcut oda başkanı Recep Akıncı ile bire önceki rakibi Aliş Eren’in listeleri yarıştı.
Sandıkların açılmasıyla birlikte Recep Akıncı bir dönem daha oda başkanlığı yapmaya hak kazandı.
Genel kuruldaki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Toplam kullanılan oy: 536
Geçerli oy: 532
Geçersiz oy: 4
Recep Akıncı: 288
Aliş Eren: 244
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