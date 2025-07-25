AKINCI ve TB3 gökyüzünde dans etti
AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), IDEF 2025 etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), IDEF 2025 etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Havaalanı’nda kurulan terminal bölümünde hava gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar AKINCI TİHA ile Bayraktar TB3 SİHA tarafından düzenlendi. İnsansız hava araçları yaptıkları manevralar ile nefesleri keserken, adeta gökyüzünde dans etti.