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Akıntıya kapılırsanız bunları yapın
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Akıntıya kapılırsanız bunları yapın

Sahillerde boğulma ve deniz kazalarına karşı görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) 15 hazirandan bu yana 166 vakaya müdahalede bulundu. Vatandaşların akıntıya kapılması durumunda ne yapılması gerektiğini anlatan ekipler, Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun dedi.

Akıntıya kapılırsanız bunları yapın
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılından bu yana sahillerde 7/24 görev yapan ekipleri sayesinde boğulma ve deniz kazalarına karşı anında müdahale edilerek, Kocaeli sahillerinin gönül rahatlığıyla yüzülebilir olması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki halk plajlarında boğulma tehlikesi atlatan vatandaşlara ilk müdahale hasta nakil ambulans birimi tarafından yapılıyor. Turizm sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet veren sahillerdeki ekipler; plajda oluşan güneş çarpması, boğulma, alerji gibi olaylara da kısa sürede müdahale ediyor. 15 Haziran’da sahillerde göreve başlayan ekipler acil müdahalede her saniyenin değerli olduğunu bilerek bugüne kadar 166 vakaya müdahalede bulunup, sağlık ve hastaneye nakil hizmeti verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi ile İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) yaz sezonu boyunca koordineli şekilde çalışıyor. Ekipler halk plajlarındaki boğulma ve yaralanma vakalarına acil müdahalede bulunup, ardından vatandaşı hastaneye naklediyor. Teknik ve tıbbi donatıya sahip Hasta Nakil Ambulansları, sağlık personelleriyle birlikte Karamürsel Altınkemer halk plajı, Kandıra Kerpe Miço kadınlar plajı, Cebeci halk plajı, Bağırganlı halk plajı, Sarısu halk plajı, Kumcağız halk plajı, Seyrek halk plajı ve Darıca Bayramoğlu halk plajlarında hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Rip akıntı nedir?

Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri, her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike ‘çeken akıntı’ deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülüyor. Rüzgârlı havalarda topuklarda (kum tepesi) kırılan dalgaların dalyan (çukurluk) bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar, dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü oluyor.

Ayrıca Çeken akıntısı da tehlikeli olmakla birlikte tüm Karadeniz sahillerinde görülebilir akıntı türüdür. Rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülüyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olunmasını tavsiye ediyor. Yetkililer, "Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin." diyor. 15 Haziran 2022 tarihinde sahillerde göreve başlayan Hasta Nakil Ambulansı görevine yaz sezonunun kapanma tarihi olan 15 Eylül 2022’ye kadar devam edecek.

İHA
Editör

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