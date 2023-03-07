Akiş GYO 2022 yılında 5.56 milyar TL net kâr elde etti

Akiş GYO, 2022 yılında 5.56 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "Konsolide gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 112 mertebesinde artırırken, aktiflerimizi de yüzde 79 oranında büyütebildik. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artış kazançlarının da katkısıyla yılı 5.56 milyar TL gibi rekor düzeyde bir kâr ile tamamlarken, borçluluk düzeyimizde oldukça anlamlı iyileşme sağladık” dedi.

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "Zorlu geçen iki yılın ardından, faaliyet gösterdiğimiz ticari gayrimenkul ve perakende sektörü 2022 yılında her geçen gün ivmelenen alışveriş hacmi ile eski dinamizmine geri döndü. Pandemi etkilerinden iyice uzaklaştığımız 2022 yılı, doluluk seviyeleri ve maliyet yönetimi dinamikleri açısından 2019 yılını yakaladığımız, hatta üzerine koyduğumuz bir yıl olarak geride kaldı. Yüksek doluluk oranıyla öne çıkan AVM’lerimizdeki güçlü operasyonel performans neticesinde, konsolide gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 112 mertebesinde artırırken, aktiflerimizi de yüzde 79 oranında büyütebildik. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artış kazançlarının da katkısıyla yılı 5.56 milyar TL gibi rekor düzeyde bir kâr ile tamamlarken, borçluluk düzeyimizde oldukça anlamlı iyileşme sağladık” dedi.

Pandemi sonrasında devam eden rövanş alışverişi (revenge shopping) olgusu ile 2022 yılında metrekare başına cirolarda ortalamada yüzde 160 seviyelerine varan bir artış gözlemlendiğini belirten Çanakçılı, “Ayrıca şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde yüzde 98 ve yüzde 99 gibi geçmiş yılları aşan doluluk oranları, her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da performansımıza olumlu katkıda bulundu. Böylece, şirketimizi 2022 yılını yüzde 112 artışla 880 milyon TL’ye ulaşan ciro ile kapatmış oldu” şeklinde konuştu.

Şirketin 2022 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Çanakçılı, "Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda, şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla yılı finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Çanakçılı, sözlerine şöyle devam etti: "AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak yenilikçi çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz.”

Yakın geçmişte olduğu gibi 2023’te de şirketin temel önceliğinin borç azaltma ve dijitalleşme olacağını belirten Çanakçılı, "Güçlü operasyonel performansımıza ek olarak son dönemde gerek varlık satışları gerekse de kat karşılığı anlaşma yaparak şirkete önemli bir nakit girişi sağlamak suretiyle borçluluğumuzu azaltma yönündeki kararlılığımızı gösterdik. Nakit girişlerinin de etkisiyle net borcumuzu 2021 yıl sonundaki 243 milyon dolar mertebesinden bugün itibariyle 154 milyon dolar mertebesine indirdik. Öte yandan finansal stratejimiz kapsamında türev işlemler dahil açık pozisyonumuzu Mart 2023 itibariyle 50 milyon doların altına indirdik. 2023 yılında ana stratejimizden sapmadan ziyaretçilerimize deneyim odaklı konseptler ile dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.