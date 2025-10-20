Akiş GYO ve Greendeks iş birliğiyle AVM sektöründe ESG dönemi başlıyor

Akiş GYO, Greendeks ile yaptığı iş birliğiyle alışveriş merkezi sektöründe kiracı ve tedarikçilerin ESG performanslarını ölçümlemeye başlıyor. Proje, iş ortaklarına finansal ve stratejik avantajlar sunarken, şirketin dekarbonizasyon hedeflerine ve yaklaşan sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyum sağlamasında kritik bir rol üstleniyor.

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), AVM sektöründe ilklerden birini hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, kredi Kayıt Bürosu’nun sürdürülebilirlik temasına özel olarak geliştirdiği platformu Greendeks iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kiracı, tedarikçi ve iş ortaklarının çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansları ölçümlenecek. Böylece gayrimenkul yatırım ortaklığı, alışveriş merkezi ekosisteminde tüm değer zincirinin sürdürülebilirlik karnesini çıkaracak. İlk etapta 30’a yakın iş ortağının sürece dahil olması bekleniyor. Elde edilecek skorlar, paydaşların sürdürülebilirlik gelişimini görünür kılarken, sektörün karbon ayak izini azaltma yönündeki somut adımlarına da veri temelli bir zemin kazandıracak.

"AVM ekosistemini yarının beklentilerine bugünden hazırlıyoruz"

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, projeyi şöyle değerlendirdi: "Greendeks ile başlattığımız bu süreç, AVM sektöründe alışılmışın ötesinde bir şeffaflık oluşturuyor. Kiracılarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarını görünür kılarken biz de tüm ekosistemi geleceğin beklentilerine bugünden hazırlıyoruz. 20 yıllık deneyimimizin üzerine inşa ettiğimiz bu yeni dönemde sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Greendeks iş birliği bu vizyonun önemli bir adımı; inovasyona dayalı büyüme yaklaşımımızın somut bir göstergesi ve önümüzdeki dönemde sektörümüz için yeni bir standart oluşturacak nitelikte."

Şirketin attığı bu iş birliği, küresel ölçekte yaşanan dönüşümle de örtüşüyor. 2025 itibarıyla Avrupa Birliği’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) yürürlüğe girerken, Türkiye’de 2026’da benzer düzenlemelerin devreye girmesi planlanıyor.

"Verinin gücüyle sürdürülebilir geleceği şekillendiriyoruz"

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kredi Kayıt Bürosu olarak sürdürülebilirliği, finansal sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz yeni markamız Greendeks, kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını veriye dayalı biçimde ölçümleyip yönetebilmelerine imkân tanıyor. Akiş GYO iş birliğiyle attığımız bu önemli adım, sürdürülebilirlik odağında AVM sektöründe dönüşümün önünü açıyor. Amacımız, Greendeks’i farklı alanlarda yaygınlaştırarak iş dünyasında ortak bir sürdürülebilirlik dili oluşturmak ve Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişinde öncü bir rol üstlenmek."

20’nci yılda sektöre dönüm noktası niteliğinde bir adım

Açıklamaya göre şirket, 20’nci yılında attığı bu stratejik adımla sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmenin yanı sıra perakende sektöründe yatırımcı güvenini, müşteri beklentilerini ve çevresel sorumluluğu aynı çerçevede buluşturan yeni nesil bir iş modeli sunuyor. Greendeks iş birliği, Akiş GYO’nun uzun vadeli katma değer oluşturma yolculuğunda yalnızca şirket için değil, tüm AVM sektörü için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.