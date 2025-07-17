Akkim Kimya'da görev değişimi

Akkök Holding şirketlerinden Akkim Kimya’nın 2014 yılından bu yana Genel Müdürlüğünü üstlenen Onur Kipri, görevini Akkök Holding CFO’su Veysi Küçük’e devretti.

Akkök Holding şirketlerinden Akkim Kimya’nın 2014 yılından bu yana Genel Müdürlüğünü üstlenen Onur Kipri, görevini Akkök Holding CFO’su Veysi Küçük’e devretti. Finans ve stratejik yönetim alanlarında 25 yıla yakın deneyime sahip olan Veysi Küçük, 2007 yılından bu yana Akkök Grubu çatısı altında farklı görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında Ak-Al Tekstil’de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Küçük, 2012’de Akkök Holding’e Yeni Projeler Direktörü olarak atandı. 2013-2015 döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüten Küçük, 2015 -2023 yılları arasında Akcoat Genel Müdürü olarak görev yaptı. Küçük, 2023 yılından bu yana Akkök Holding CFO’su olarak görev yapıyordu.