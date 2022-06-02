AKM'de Barcelona Gypsy Orchestra'nı konserine yoğun ilgi

Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarını kendilerine özgü yorumlayan ’Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’ grubu Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Suzan Kardeş’in eşlik ettiği konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Grup saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkarak bestelerini seslendirdi. Salonu dolduran kalabalık gruba alkışlarla eşlik etti. Türk müziğinin önemli sanatçılarından olan Suzan Kardeş’te sahneye çıkarak şarkılar seslendirdi.

"Barcelona Gypsy Orchestra’nın güzel tarafı onlar bütün Balkanların her türlü müziğini yapıyorlar"

Konsere eşlik eden Suzan Kardeş, "Çok güzel dostlarla bir araya geldim. Onlar benim hayalimdi. Çünkü onları yıllardır takip ediyorum. Müziklerini çok seviyorum. O yüzdende onlarla bir arada olduğum için teşekkür ediyorum. Ben zaten Balkanlı olduğum için Barcelona Gypsy Orchestra’nın güzel tarafı onlar dünyanın, bütün balkanların her türlü müziğini yapıyorlar. O yüzden de ben onların her şarkılarına katılamam ama Balkan bölgesindeki şarkılarına katılabiliyorum. O yüzdende onlar dünyada çok önemliler. Dünyayı geziyorlar festivallerle Türkiye’de olmalarına ve 15 Haziran’da Bursa’da olacaklar. Burada kaçıranlar Bursa’da izlesinler. Biz birbirimizi bugün tanıdık" diye ifade etti.

"Daha önce birbirimizi hiç tanımıyorduk ama müziğin öyle bir gücü var ki bizi bir araya getirdi"

Müziğin gücünün kendilerini bir araya getirdiğini söyleyen Kardeş, "Daha önce birbirimizi hiç tanımıyorduk ama müziğin öyle bir gücü var ki bizi bir araya getirdi. O kadar kolaylaştırdılar ki benim hayatımı ben hiç zorluk çekmeden sanki yıllarca onlarla berabermişim gibi şarkılar söyledik. Tonlarımızı ayarladılar, çalıştılar, provamızı yaptık ve çok şahane bir gece olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.