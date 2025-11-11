AKM'de geri sayım başladı: Yeniden şehrin buluşma noktası olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile takvimlerin geri sarıldığı, geçmişin izleriyle yeniden inşa edilen AKM’deki çalışmaları inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Alemdar, AKM’deki son duruma ilişkin bilgiler aldı ve Vali Doğan’a AKM’nin tarihinden ve çalışmaların geldiği noktayı paylaştı. Önemli bir nostaljiyi yeniden canlandıracak olan çalışma, yoğun bir gayretle kısa süre içinde önemli bir aşama kaydetti ve sinema-tiyatro salonları, sosyal donatı bölümleri sil baştan yenilendi. Bu noktanın şehrin geçmişinden izler taşıması nedeniyle önemli bir tarihi değere sahip olduğunu hatırlatan Alemdar, yeni neslin geçmişin güzel izleriyle buluşacağını ve kıymetli bir mekanın geleceğe miras kalacağını söyledi.

"AKM’de bulaşalım dediğimiz günler yakın"

Başkan Alemdar, "Gençlerimiz için yepyeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Burası bu şehrin gençlerini, geçmişin güzel ve hatıralarla dolu izleriyle buluşturacak. ‘AKM’de buluşalım’ dediğimiz günler çok yakında. Çalışmalarımızı yerinde Sayın Valimizle inceledik ve son durumu paylaştık. Ekiplerimiz tamamlamak için yoğun bir çalışma ortaya koyuyor. Allah’ın izniyle yeni yıl ile birlikte hizmete alacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi en üst katı tamamen gençlere ayırmayı planlıyoruz. Gençlerin sosyal yaşamı, geçmişin izleriyle güzelleşecek" dedi.

"Yeniden hizmet verecek olması sevindirici"

Vali Rahmi Doğan ise, "Şehrimizin geçmişine ait, insanlarımızın hatıralarında yer edinmiş böyle bir mekanın yeniden hizmet verecek olması sevindirici. Umuyoruz ki gençlerimizin ufkunda daha geniş sınırlar çizen, ilham kaynağı bir yer haline gelir ve sosyal, kültürel değerlerimizi yaşatan bir yer olarak uzun yıllar hizmet verir. Çalışmalar güzel ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Proje ne durumda ve içinde neler var?

AKM’de tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarını baştan aşağıya yenileniyor. İnşaat ve donanım çalışmaları önemli ölçüde ilerledi. İçeresinde tiyatro salonu, fuaye alanı, sinema salonları bulunan kültür merkezinde deforme olan, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen tüm yapılar söküldü. İç mekan düzenlemeleri, zemini, duvar kaplamaları, mobilya montajları ve ses yalıtımı tamamlandı, ses ve görüntü sistemlerinin kurulumu ise devam ediyor. Tiyatro salonlarında ise sahne ve çelik konstrüksiyon çalışmaları sürüyor. Kısa süre içinde cam montajına geçilecek.