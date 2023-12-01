Akmerkez, 30'uncu yılını İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutladı

Akmerkez, 30’uncu yıldönümünü İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutladı. Konser alanını dolduran misafirler, grubun efsane şarkılarıyla AVM’nin 30’uncu yıl heyecanına ortak oldu.

İstanbul’un alışveriş, kültür ve eğlence merkezlerinden Akmerkez, Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan ile 30 Kasım’da gerçekleştirdiği konseri ile tüm misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

AVM’nin 30’uncu yıldönümünü kutlayan efsane grup üyelerinden Ercan Saatçi, “30’uncu yılını kutladığımız Akmerkez’de uzun bir aradan sonra biz de ilki gerçekleştiriyoruz. Hayatımızda ilk defa bir alışveriş merkezinde şarkı söylüyoruz” dedi.

İzel ise “Akmerkez ilk açıldığı yıl, buradaydım. 30 yıldır da buradan alışveriş yapmaya devam ediyorum” diyerek Akmerkez’e olan bağlılığını dile getirdi.

Şarkılarıyla olduğu kadar enerjileriyle de AVM’nin 30’uncu yıl coşkusunu tüm misafirlere yaşatan İzel-Çelik-Ercan, keyifli sohbetleri ile etkinlik alanını dolduran misafirlerle söyleşi gerçekleştirdiler.