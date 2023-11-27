Akmerkez, 30'uncu yılını İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutluyor

Akmerkez, 30’uncu yıldönümünü 7’den 70’e tüm ziyaretçileriyle beraber kutluyor. AVM, 30 Kasım’da ücretsiz olarak gerçekleşecek İzel-Çelik-Ercan konseri ile tüm misafirlerini nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

30 yıldır İstanbul’un önemli konumunda yer alan Akmerkez, 1993’ten bu yana bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları, eğlence noktaları ve yeme-içme alanlarıyla, kentin en gözde buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. AVM, 30 Kasım saat 19.00’de ücretsiz gerçekleşecek İzel-Çelik-Ercan konseri ile 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine müzik şöleni sunacak.

Efsane şarkılarla müzik şöleni

‘Özledim’ ve ‘Dönmelisin’ gibi şarkılarıyla efsane haline gelen 90’lar Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan’la müzik ve eğlenceye doyacak AVM misafirleri, geçmişe de keyifli bir yolculuk yapacak. Akmerkez’in 30’uncu yıldönümüne özel bu keyifli konser, etkinlik alanında gerçekleşecek.