Akmerkez Açık Hava Sineması başlıyor

Akmerkez Açık Hava Sineması, House of Superstep iş birliği ile 23 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Alışveriş, kültür, sanat ve yaşam merkezi Akmerkez, geleneksel Açık Hava Sineması etkinliğini bu yıl 23 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. House of Superstep iş birliği ile düzenlenecek Açık Hava Sineması kapsamında, birbirinden güncel ve merakla beklenen yapımlar ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak. Akmerkez Üçgen Teras’ta kurulacak özel alanda her akşam saat 21.00’de film gösterimleri başlayacak.

Temmuz ayı boyunca ve ağustos ayının ilk üç günü 21.00’da başlayacak film serüveni, 23 Temmuz’da duygu temalı animasyonun unutulmaz yapımı "Inside Out 2" ile perdelerini açacak. 25 Temmuz’da gösterilecek "A Complete Unknown", gerilim ve dramı ustaca harmanlayan gizemli hikayesiyle izleyiciyi içine çekecek. 26 Temmuz’da ise izleyiciyle buluşacak "Fly Me to the Moon", uzay yarışını duygusal bir serüvene dönüştürerek, sinemaseverlere özel bir akşam yaşatacak. Marvel hayranlarının merakla beklediği "Deadpool & Wolverine", 27 Temmuz’da aksiyon dolu sahneleriyle yaz akşamına tempo katarken, 30 Temmuz’da gösterilecek "Moana 2", özellikle çocukları yeni ve macera dolu bir deniz yolculuğuna çıkaracak.

Her yaş grubuna uygun film seçkisi

Programın devamında, duygusal yapısıyla dikkat çeken "The Room Next Door", Marvel evreninin gizemli kadın süper kahramanını merkezine alan "Madame Web" ve nostaljik bir hikayeyi perdeye taşıyan "Ghostbusters: Frozen Empire" sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik programı:

23 Temmuz: Inside Out 2

25 Temmuz: A Complete Unknown

26 Temmuz: Fly Me to the Moon

27 Temmuz: Deadpool & Wolverine

30 Temmuz: Moana 2

1 Ağustos: The Room Next Door

2 Ağustos: Madame Web

3 Ağustos: Ghostbusters Frozen Empire