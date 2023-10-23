Akmerkez, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayacak

Akmerkez, Cumhuriyetin 100’üncü yılını özel etkinliklerle kutlayacak.

Akmerkez, Cumhuriyetin 100’üncü yılını tüm gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. Sabah saatlerinde başlayacak kutlamalar kapsamında, Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği Veda filmi özel gösterimi yapılırken, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet temalı fotoğraflarından oluşan sergi gezilebilecek. Son olarak her yıl 29 Ekim’de Eyüboğlu Büyük Orkestrası’nın konserine yer veren Akmerkez, bu yıl da aynı coşkuyu yaşatmayı hedefliyor. Zülfü Livaneli’nin önemli baş yapıtlarından "Veda" filmi, AVM’de bulunan sinemada 28 - 29 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak gösterime girecek.

AVM, Atatürk fotoğrafları ile donatılacak

20 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet dönemini yansıtan özel seçki fotoğraflarının bir araya getirildiği resim sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.