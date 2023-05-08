Akmerkez'den Anneler Günü alışveriş etkinliği

Akmerkez, Anneler Günü’ne özel olarak düzenlediği alışveriş etkinliğini başlatıyor. Bu özel güne birbirinden renkli markaların katılımı ile hazırlanan AVM, 8-13 Mayıs tarihleri arasında misafirlerini ‘Anneler Günü Alışveriş Etkinliği’ni düzenlediğini duyurdu.

Birbirinden renkli markalar, şifalı ve organik ürünler, özel tasarım çantalar, göz kamaştıran takılar, farklı kombin önerileri ve daha fazlası 8 - 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek, ‘Akmerkez Anneler Günü Alışveriş Etkinliğinde’ ziyaretçileri bekleyecek. Renkli etkinlikte birbirinden özel markaların tasarım ürünleri ile anneler mutlu olacak. AVM, anneleri en sevdiği hediyeler ile mutlu etmek ve birlikte keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyen herkesi etkinliğe bekliyor.