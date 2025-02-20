AKOM'da 'kar' gündemli toplantı

Meteorolojik uyarıların üç gün boyunca kar alarmı verdiği Sakarya’da, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tüm birimlerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Muhtemel kar fırtınasında vatandaşın mağdur olmaması için tüm hazırlıklıları yaptıklarını belirten Başkan Alemdar, "Sürekli kontak halinde olarak ekipçe muhtemel durumlara anında müdahale edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehir genelinde üç gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm birimleriyle AKOM’da koordinasyon toplantısı düzenledi. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını 24 saat anlayışıyla sürdüren Büyükşehir, tüm çalışmaların tek elden koordine edilerek yönetilmesi, vatandaşların olumsuz hava şartlarından en az düzeyde etkilenmesi için harekete geçti. Başkan Alemdar, tüm tedbirlerin titizlikle alınması için her bir birim yöneticisine talimat verdi.

Vatandaşların kar yağışının etkili olması beklenen 3 günlük sürede mağdur olmaması için tüm senaryoları ele aldıklarını belirten Başkan Alemdar, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün uyarılarını yapıyor. Bu uyarıları dikkate alarak, bu şehir hepimizin diyerek, sürekli kontak halinde olarak ekipçe muhtemel durumlara anında müdahale edeceğiz. Meteorolojik uyarılar sonlana kadar tüm gücümüzle 24 saat sahada olacağız. Ekipman, araç ve iş gücümüz var. Yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın diyecek, her ilçede, mahallede ve sokakta ekiplerimizle yanlarında olacağız" dedi.

Başkan Alemdar ayrıca, "Biz fedakarlık edeceğiz, gayret edeceğiz. Bu şehrin geleceği için saat gözetmeksizin, yorulmadan çalışacağız. Bu şehir hepimizin sloganıyla çıktığımız bu yolda bütün mesai arkadaşım ekip ruhu içerisinde olmalı. Eğer ekip ruhu olursa başarıya ulaşırız. Herkes kendi görevin dışında dahi olsa bir olumsuzluk gördüğünde bunu sorumlu mesai arkadaşına bildirmeli. Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri görevde olacak. Alo 153 Çözüm Masamız 7/24 vatandaşlarımızdan gelen taleplere çözümler üretecek. Ayrıca sosyal hizmet ekiplerimiz soğukta kalan vatandaşlarımızı da tespit için sahada çalışmalarını sürdürecek. Zabıta teşkilatımız, park ve bahçeler ekiplerimiz, fen işleri ve yol bakım dairemiz de görevi başında olacak. Toplu taşıma seferleri ise bu üç gün süresince aksamadan devam edecek. SASKİ ekipleri de muhtemel altyapı sorunlarına karşı 24 saat mesai yapacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri kar yağışı sona erene kadar teyakkuzda olacak. Yol Bakım, 40 araç ve tam teşekküllü 80 personelle kırsal kesimlerde ve şehir merkezlerinde yol açma, tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım, Fen İşleri, Ulaşım, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanları, SASKİ bürokratları ile sorumlu müdürler ve şefler katıldı.