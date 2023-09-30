AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceğine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması bekleniyor. Aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi" ifadelerine yer verildi.