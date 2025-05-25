AKOM'dan İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı

AKOM tarafından İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile beraber sıcaklıkların düşerek, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan mega kentte, Afrika kökenli tozların da etkili olması, sağanak yağışların çamurlu olabileceğinin ön görüldüğü aktarıldı.

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından, İstanbul için Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkili olacağını açıkladı. Öte yandan Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişlerin olacağı şeklinde uyarılarda bulundu.

Afrika kökenli tozların da etkili olması, yağışların çamurlu olabileceği uyarısı

AKOM tarafından yağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak, öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, yağışlarla beraber Afrika kökenli tozların da etkili olması, bu gece ve Pazartesi görülecek sağanak yağışların çamurlu olabileceğinin ön görüldüğü bilgisi verildi.