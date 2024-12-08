AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Pazartesi sabah 10.00’dan itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakasında boğaz çevresi ağırlıklı olarak il genelinde sağanak yağış uyarısı yaptı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde yarın sabah itibarıyla etkili olacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Buna göre güneyin ılık ve nemli havasını Marmara Bölgesi’ne taşıyan alçak basınç sistemi nedeni ile sıcaklıkların 14-17 dereceler civarında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Ancak Pazartesi sabah saat 10.00 itibariyle Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası Boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli (20-40kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını belirtti.

Çarşamba akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor

AKOM’dan yapılan uyarıya göre, yağışların Çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenirken, yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.