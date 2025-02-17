AKOM'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Öte yandan, yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi beklenirken, Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetlenerek kent genelinde etkili olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Haftalık tahminlere göre, Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Sibirya soğukları geri dönüyor

Uzmanların tahminlerine göre, İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0 - 3 derece arasında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı

Şehir genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 61,42 seviyesine ulaşarak 533 milyon metreküp su seviyesine ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 9 derece olarak ölçüldü.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.