AKOM, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı (00.00) itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların yarın sabah (10.00) saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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  • 20.06.2022 23:46
  • Güncelleme: 20.06.2022 23:46
AKOM, sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı
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İstanbul'da gece yarısından itibaren   yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak. 
AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine (10.00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli önlemleri almaya çağırdı.
İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.
 

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