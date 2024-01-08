AKOM uyardı: 'Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı bekleniyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul’da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 derecenin altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.