Akören ikinci yarıda: 3-0

TFF İstanbul Amatör 1. Küme 1. Grupta oynanan maçta Akörenspor ev sahibi olarak çıktığı maçta İzzettinspor'u ikinci yarıda attığı gollerle geçti: 3-0.

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  • 03.04.2022 22:22
  • Güncelleme: 03.04.2022 22:22
Akören ikinci yarıda: 3-0
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Modacepte
Modacepte

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip 65. dakikada Tuna Akgüneş’le 1-0 öne geçti. 76. dakikada Gurur Şanlı skoru 2-0 yaptı. 90’da sahneye çıkan Refik Büyükgöz İzzettinspor’un bütün umutlarını bitiren isim oldu: 3-0. Bu sonuçla Akören 6 puana yükselirken ilk yenilgisini alan İzzettinspor da 4 puanda kaldı.

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