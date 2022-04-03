Akören ikinci yarıda: 3-0

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip 65. dakikada Tuna Akgüneş’le 1-0 öne geçti. 76. dakikada Gurur Şanlı skoru 2-0 yaptı. 90’da sahneye çıkan Refik Büyükgöz İzzettinspor’un bütün umutlarını bitiren isim oldu: 3-0. Bu sonuçla Akören 6 puana yükselirken ilk yenilgisini alan İzzettinspor da 4 puanda kaldı.