Akören'in ayak sesleri: 1-0

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren tek golü 23. dakikada Tuna Akgüneş attı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maç tam bir taktik savaşı şeklinde geçti. Bu sonuçla 15 puana yükselen Akören, lider Karaağaç ve yakın takipçisi Selimpaşa’nın takıldığı haftayı en karlı kapatan takım oldu. Akalan ise 16 puanda kalarak zirveye ortak olma şansını değerlendiremedi.