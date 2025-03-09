Akören Ümit Aksun İlk-Ortaokulu Satrançta İlçe Şampiyonu Oldu!

Silivri'de düzenlenen Petrol Ofisi İstanbul Okul Spor Kulüpleri Ligi Satranç Turnuvası , 7 Mart 2025 Cuma günü Alibey Spor Salonu'nda düzenlendi. İlçedeki birçok okul spor kulübünün katıldığı turnuvada Akören Ümit Aksun İlk-Ortaokulu Spor Kulübü , Minikler A Genel ilçe birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı .

Takımın yıldız oyuncuları Abdullah Talha Özçelik ve Cihangir Perçemli , 6 karşılaşmanın hiçbirini kaybetmeden turnuvanın en dikkat çekici isimleri arasında yer aldı. Başarılarıyla hem takım arkadaşlarına hem de büyük bir heyecan yaşayan sporcular, soğukkanlı ve derleme oyunlarıyla rakiplerine Üstünlük sağladı .

Turnuvada elde edilen bu büyük başarıda emeği geçen Okul Müdürü Yardımcısı Özlem Perçemli , etkinliklerinin disiplinli çalışmaları ve azimlerinin bu zaferi getirdiğini belirtti. Satranç branşında önemli bir çıkış yapan takım, gelecekte daha büyük turnuvalarda da başarıyı hedefliyor.