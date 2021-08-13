Akörenli Çiftçiler Tohumluk Arpa Sevinci Yaşadı

Silivri Belediyesi 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohumluk Arpa Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımına devam ediyor. Akören Mahallesi’nde “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi, 50 çiftçiye maddi değeri 30.000 TL olan 10 ton tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu ürünlerle yaklaşık 500 dönüm araziye ekim yapabilecek.

Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazisinde tarım faaliyeti gerçekleştiren Silivri Belediyesi, bu arazilerin 1000 dönümüne yaptığı Seymen marka yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa ekiminden elde ettiği 400 ton ürünü 200 kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmayı sürdürüyor. Silivri Belediyesi bu çalışma ile çiftçilere 2,5 milyon TL değerinde destek sağlamış olacak. Hediye edilen ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek olan çiftçiler elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesi böylece küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sunmuş olacak.

ERGİN: “BAŞKANIMIZ ÜRETİCİLERE BÜYÜK DESTEK VERİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, “Belediye Başkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde hayvancılara 50’şer balya saman dağıtımı yapıldı. Bugün de 50 çiftçimize yerli ve milli tohumluk arpa dağıtılıyor. Başkanımız iki sezondur çiftçi ve hayvancılarımıza büyük destek veriyor. Ben üretime verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

ÖZER: “ÇALIŞMALAR TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖRNEK OLACAKTIR”

Ergin’in ardından kürsüye gelen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğu çok net anlaşıldı. Bu nedenle Başkanımız Volkan Yılmaz’a üretime yaptığı bu özverili desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu çalışmalar Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarına güzel bir örnek olacaktır.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN BİRÇOK BELEDİYE FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ İSTİYOR”

Bu yıl belediye tarafından yapılan tarımsal faaliyetlerle üreticilere ciddi bir destek verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Burada yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımı için bir aradayız. Biz yola çıkarken Silivri’nin yalnızca merkezden yönetilecek, sahil ve çarşı meydanından ibaret görülecek bir ilçe olmadığını söylemiştik. Eğer bütüncül bir anlayışla bu şehir yönetilmezse, köylü ve çiftçi görmezden gelinir, köyler görmezden gelinirse bunun Silivri’ye ihanet olacağını söyledik. Bu nedenle hemen kolları sıvadık ve köylerin tekrar üretebilmesi, tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın canlanması adına çalışmalarımıza başladık. Silivri’de ekilmeyen, dikilmeyen tüm arazilerimizi tespit ettik. Tespit ettiğimiz arazilerimizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile iki yıldır ziraat yapıyoruz. Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazisini üretime kazandırdık. Bu arazilerde bal üretiyoruz, fide üretiyoruz, aromatik bitki, yerli ve milli arpa, buğday, silajlık mısır ve ayçiçeği üretiyoruz. 1.000 dönüm araziye yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton arpayı 2.000 çiftçimizle paylaşıyoruz. 75 dönüm araziye ektiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Elde edeceğimiz 500 ton silajlık mısırı küçük ve orta ölçekli hayvancımızın kaba yem ihtiyacına destek olmak adına 1.000 hayvancımıza 500 kiloluk paketler halinde dağıtacağız. Yine arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı dar gelirli hayvancılarımızla paylaşıyoruz. 500 dönüm arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracağız. Belediye olarak bu yıl çiftçi ve hayvancılarımıza direkt olarak 7 milyon TL destek vermiş olacak. Önümüzdeki yıl hem üretim kapasitemizi hem de yaptığımız yardımları yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz. Biz, öncü, önder olmak adına çıktığımız bu yolda çok mesafe kat ettik. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok belediye bu faaliyetleri nasıl yaptığımız, nasıl sürdürdüğümüz konusunda arayıp bizden bilgi istiyor. Üstelik bu destekleri belediyemizin bütçesinden tek kuruş para çıkarmadan, kasamıza da tek kuruş para koymadan üreterek gerçekleştiriyoruz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.



Silivri’nin en büyük problemlerinden birinin kaçak yapılar olduğunu ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Kaçak yapılar konusunu ikiye ayırmamız gerekiyor: 2017 yılından önce yapılan binalar imar affı nedeniyle artık tescillendi ve yapı kayıt belgelerini aldılar. Bu yapılar için artık yapılabilecek hiçbir şey yok. 2017’den sonra bu imar affından cesaret alarak imarlı araziler dururken nasıl olsa bir af daha çıkar diye verimli arazilerimize kaçak yapılar yapanlar var. Böyle düşünenlere şunu söylemek istiyorum; kartvizitinizde ne yazarsa yazsın, abileriniz, amcalarınız, dayılarınız kim olursa olsun ben bu kaçak yapılara müsaade etmeyeceğim. Biz bu tarım topraklarını korumaya devam edeceğiz. Akören bizim, Silivri bizim, bu tarım toprakları, bu orman ve maliye arazileri bizim, bu ülke bizim. Bu topraklar bize miras değil emanet. Bu topraklar bizim namusumuz. Bizim üretimi konuşabilmemiz için öncelikle bu tarım topraklarına sahip çıkmamız gerekir. Ortada toprak kalmazsa nerede ve nasıl tarım yapacağız? Ben görev yaptığım sürece tarım, orman ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapılara asla göz yummayacağım. Tüm vatandaşlarımdan da bu konuda destek istiyorum.” dedi.Akörenlilere Kırsal Mahalle Yasası ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP Grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde; Silivri’deki 9 köy de dâhil İstanbul’da bulunan 33 köyün biten indirimli su tarife sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir teklif verdik. Teklif oy birliği ile kabul edilmesine ve tüm ısrarlarımıza rağmen İBB yönetimi zimmet çıkar düşüncesiyle TBMM’den bir düzenleme çıkmazsa bunu yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra Cumhur İttifakının üyeleri TBMM’de köylünün köy tüzel kişiliğindeki haklarının birçoğunun iade edildiği Kırsal Mahalle Yasası’nı çıkardı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek yasaya göre köylerimiz emlak ve çöp vergisinden muaf olacak. Su tarifeleri indirimli olacak. Köylerdeki kasabımız, marketimiz basit usulde defter tutabilecek. Köyde yaşayan vatandaşlar imar ve ruhsat harcından muaf olacak. Biz bu yasanın yürürlüğe girmesine 9 ay kala belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile Silivri’nin köylerinde yapılacak inşaatlardan ruhsat harcı almamayı kararlaştırdık. Yani Silivri Belediyesi olarak yasanın yürürlüğe girmesini beklemeden köylüye, çiftçiye destek vermeye devam ettik. İBB ise 2022 yılının Ocak ayını bekleme kararı aldı ve su tarifelerinde indirime gitmedi. Onları da artık kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Biz Silivri Belediyesi olarak köylünün, çiftçinin, hayvancının yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.Konuşmasının sonunda ülkemizin farklı illerinde yaşanan doğal afetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta sel felaketleri yaşanıyor. Orada yaşayan vatandaşlarımızın acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Devletimiz inşallah bir an önce oradaki yaraları en kısa zamanda saracaktır. Bununla birlikte maalesef orman yangınları da hâlâ devam ediyor. Bu yangınlarda devasa ormanlarımız zarar gördü, canlarımız gitti ama beni en az bu yangınlar kadar üzen ve endişelendiren şey bu yangınlar devam ederken siyaset üretmeye devam edilmesi, kamplaşma ve kutuplaşmaların artması. Ormanları, ağaçları yerine koyarız, bunların hepsini telafi ederiz ama birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bir kaybedersek ne orman kalır bu memlekette ne buğday, ne arpa kalır. İşte yanı başımızda Suriye’nin yaşadığı hadiseyi görüyoruz. Suriye’de fabrikanız olsa ne olur, binlerce dönüm araziniz olsa ne olur? Tabii ki siyaset yapılacak, tabii ki eleştiriler yapılacak, ortaya bir bilanço çıkarılacak ama öncelikle evimizin içindeki yangını söndürmemiz lazım.Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, ülkemizin ve milletimizin daha güçlü olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Akören Spor Kulübü Başkanı Fetih Kepçeli, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a spor kulüplerine yaptığı katkılarından dolayı üzerinde Yılmaz’ın isminin yazdığı bir forma ve çiçek hediye etti. Tören çiftçilere yapılan tohumluk arpa dağıtımının ardından sona erdi.