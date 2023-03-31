Her yıl heyecanla beklenen amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2023 için kayıtlar başladı. Başvuru süreci 24 Nisan’da sana erecek.

2018 yılından bu yana düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 30 Nisan 2023, pazar günü gerçekleşecek yarışın bu seneki teması ise “Pedallar İyilik İçin Dönüyor” oldu.

Dünyanın dört bir yanından Antalya Kemer’e gelecek olan amatör bisikletçiler yarış boyunca sporun ve Kemer’in eşsiz doğal güzelliklerine yakından tanık olacak. Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) katkıları ile düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışına Corendon Airlines sponsor olurken, birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Kayıt gelirleri ile alınacak bisikletler, depremzede çocuklara dağıtılacak

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’dan bu yıl elde edilecek kayıt gelirleri, 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklar için değerlendirilecek. Kayıt gelirleri ile alınacak olan bisikletler, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak.

Benzersiz iki parkur bisikletçileri bekliyor

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, pek çok ülkeden amatör bisikletçiyi Antalya Kemer’de ağırlamaya hazırlanıyor. 98 kilometre uzunluğuyla yarışın en uzun parkuru olan AKRA Parkuru, toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip. Kemer Olbia Parkı’ndan başlayacak olan parkur, geçen zorlu yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada son bulacak. Yarışın bir diğer parkuru olan AG Tohum Parkuru ise 48 kilometre mesafeden oluşuyor. Yarışçıların 537 metreden fazla tırmanışa sahip olacağı parkur Kemer Olbia Parkı’ndan başlayacak ve aynı noktada bitecek. Antalya ve Kemer’in büyüleyici manzarası kilometreler boyunca tüm sporculara eşlik edecek.