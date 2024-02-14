Akran zorbalığına Yusuf'un macerasıyla dikkat çekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılan “Mağarada Tek Başına” söyleşisinde minikler, ‘akran zorbalığını’ konu alan kitabı okuyarak derin bir yolculuğa çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinlikleri, minikler için çok faydalı ve eğlenceli bir söyleşiyle devam etti. Faik Baysal Kütüphanesi’nde misafir edilen yazar Nehir Aydın Gökduman, miniklerle “Mağarada Tek Başına” isimli söyleşide buluştu. Bu başlıktaki kitabı anlatan söyleşi, miniklere “akran zorbalığı” konusunda önemli mesajları eğlenceli bir dille aktardı. Gökduman, “Göl mü, havuz mu, kuyu mu? Nereye düşmüştüm ben!” diyen kitabındaki başrol Yusuf’un arkadaşları ile nefes kesen macerasını anlattı. Çocuklar ve aileleri için önemli çıktılar ortaya koyan bu, etkinlikte renkli görüntülere de sahne oldu.