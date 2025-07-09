Akrep zehrinden umut doğdu

Dr. İlker Mamur’un öncülüğünde geliştirilen akrep zehri temelli özel gıda takviyesi, kanser tedavi sürecinde bağışıklığı destekleyerek hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Klinik ortamda uygulanan bu doğal takviye, 4,5 yıl süren bilimsel gözlem ve deneyim sonucu hayata geçirildi.

Türkiye’de, 4,5 yılı aşkın süredir süren bilimsel gözlem, hasta deneyimi ve içerik geliştirme süreçleri sonucunda akrep zehri temelli özel bir gıda takviyesi formülü geliştirildi. Ankara’da bulunan Dr. İlker Mamur liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Küba’daki uygulamalara benzerlik gösterse de, ciddi yan etkiler oluşturmadan çok daha etkili sonuçlar vadediyor.

Akrep zehrindeki peptitlerin gücü

Formülün temelini, akrep zehrinde doğal olarak bulunan bazı protein ve peptitlerin bağışıklık sistemiyle etkileşimi oluşturuyor. Bu bileşenler, klinik değerlendirmelerde iltihabi yanıtı azaltma, bağışıklığı destekleme ve hücre yenilenmesini tetikleme gibi etkilerle dikkat çekti.

Klinik uygulamalarında bu özel takviyenin, kanser hastalarında tedavi sürecine destek olarak, halsizlik ve yorgunluğun hafiflemesi, bağışıklık sisteminin korunmasına katkı, kemoterapiye bağlı yan etkilerin azalması ile ağrı, iştah kaybı ve uyku bozukluklarında iyileşme sağladığı belirtiliyor.

Dr. Mamur, "Bu destekleyici uygulama, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor. Ancak her bireyin ihtiyacı farklı olduğundan uygulama yalnızca hekim kontrolünde ve kişiye özel planlamayla yapılmaktadır." dedi.

Satışı yok, yalnızca klinik uygulama

Bu özel formül, şeker, kolajen ve ardıç katranı gibi doğal içeriklerle desteklenerek kontrollü dozlarda uygulanıyor. Ürün sadece ilgili klinikte kullanılıyor, satışı veya evde kullanımı bulunmuyor.

Laboratuvar çalışmaları halen devam ederken, temel hedefin insan sağlığına saygılı, yan etkisiz ve bilimsel temellere dayalı bir destek mekanizması kurmak olduğu belirtiliyor. Dr. Mamur, "Doğal olanla bilimin dengesini koruyarak ilerlemek istiyoruz." diyerek bu alandaki kararlılıklarını vurguladı.