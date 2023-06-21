Akrilik elyafın dönüşüm süreci Aksa Deneyim Alanı'nda (ADA) ziyaretçilere sunuldu

Aksa Akrilik sürdürülebilirlik projeleri doğrultusunda akrilik elyafın dönüşüm yolculuğunu Aksa Deneyim Alanı (ADA) projesi ile interaktif bir platformda ziyaretçileriyle buluşturdu. Aksa deneyim alanında tekstil sektörünün önemli hammaddesi olan akrilik elyafın üretim süreci, evrimi ve farklı sektörlerdeki kullanım alanları gözler önüne seriliyor.

5 kıtada, 50’den fazla ülkede 300’e yakın müşterisi bulunan akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik sürdürülebilirlik projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Akriliğin dönüşümünü interaktif bir platformda ziyaretçilerin deneyimlemesine açan Aksa Akrilik, katılımcıları tasarım sanat ve endüstrilerde devrim oluşturan bir malzemenin eşsiz yolculuğuna çıkarıyor. Yalova’daki fabrikasında 570 metrekareye yayılan Aksa Deneyim Alanı 22 farklı istasyondan oluşuyor, akrilik elyafın kullanım alanlarını ve özelliklerini birbirinden şaşırtıcı ve etkileyici deneyimlerle sunuyor.

Tekstil sektörüne yeni bir bakış açısı ve vizyon getirme potansiyeli olan projede, akrilik elyafın moda, otomotiv, mobilya, sağlık ve daha birçok endüstride nasıl kullanıldığını anlatan interaktif sergiler yenilikçi imgelerle iç içe geçiyor.

Tüm duyulara hitap eden deneyim alanı

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarladığı rekabetçi, yenilikçi, insan sağlığı ve çevre açısından güvenli ürünlerin, sektörde devam eden başarılarının temelini oluşturduğunu söyleyen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş “ İnteraktif bir platform olan ADA, ziyaretçilerine halıdan döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el örgüsüne, kadifeden battaniyeye kadar tekstil sektörünün en önemli hammaddesi olan akrilik elyafın üretim sürecini, evrimini ve keşfedilmemiş potansiyelini kapsayan bir yolculuk vadediyor. ADA bir müze, galeri veya fabrika gibi gezeceğiniz bir alanın ötesinde yenilikçilik, işlevsellik ve estetiği kusursuz bir şekilde birleştiren ve tüm duyulara hitap eden bir deneyim alanı olarak tasarlandı” dedi.

‘’Akrilik Elyafı anlatmanın en yalın hali, ADA’’

Aksa ADA projesinin çok temel bir ihtiyaçtan, akrilik elyafı daha iyi anlatma arayışından doğduğunu aktaran Genel Müdür Cengiz Taş “İnsan, dokunduğu, gördüğü şeyleri daha hızlı ve kolay algılıyor. Bu gerçekten hareketle, akrilik elyafı en kolay nasıl anlatırız diye düşünmeye başladığımızda sonuç bizi bu projeye götürdü. ‘Aksa Deneyim Alanı’ terimi bize ilham kaynağı oldu. Hedef aslında algılanması zor olan sanayi terminolojisini, daha kolay yöntemlerle etkileyici bir şekilde ifade etmekti” dedi.

ADA ile Akrilik Elyaf dünyasının tüm yolculuğuna tanıklık ediliyor

ADA’nın ilk noktası olan Tünel’de Aksa Akrilik çalışanlarının şirket değerleri ve akrilik üzerine deneyimleri aktarılıyor. Tünelde bulunan sloganlar 1500’e yakın çalışanın katılımıyla ortaya çıkan ve Aksa’nın kendilerine ne ifade ettiğini anlatan fikirlerden süzülerek oluştu.

Sonrasında ise, üretim aşamasından, son kullanıcıya, hatta geri dönüşüme ve çevreye etkilere kadar akrilik elyafın dünya üzerindeki tüm yolculuğuna tanıklık ediliyor. Günlük hayatta kullanılan ürünlerin içeriğindeki akrilik elyaf oranlarından, farklı üretim teknikleri ile birbirinden farklı doku ve kalınlıkta kumaşlara, özgün tasarımlarla moda dünyasına seslenen koleksiyondan, spor tekstilinde sunulan üstün konfor ve performansın deneyimlenebildiği alanlara kadar birbirinden renkli ve şaşırtıcı duraklar ziyaret ediliyor.

Karlılığını artırdı

Şirket yetkililerinden alınan bilgilere göre Aksa Akrilik, 2021’de 1,7 milyar TL olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2022’de yüzde 130 artışla 3,9 milyar TL’ye ulaştı ve karlılığını artırdı.

Kapasite kullanım oranını yüzde 94 gibi sektörün bir hayli üzerinde tamamlandığı yılda, ciro da bir önceki döneme kıyasla iki katından fazla artış göstererek 17,5 milyar TL’ye ulaştı. Diğer taraftan, her yıl büyümekte olan piyasa değeri 2022’de 29,8 milyar TL’ye mertebesine çıkarak Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri arasındaki yerini korudu.

Geçtiğimiz yıl yapılan yatırımlar ve projeler hakkında da bilgi veren şirket yetkilileri, Aksafil yatırımının Türk ve Japon mühendislerin 3 yıllık yoğun çalışmalarının ardından faaliyete geçtiğini belirtti. Proje kapsamında ilk kez air jet iplik eğirme teknolojisi ile high bulk dediğimiz hacimli akrilik iplik üretildi. Aksafil ile lideri olduğumuz düz örme sektörü ve hacimli ipliğe yeni bir iş modeli ve heyecan getirdik. İkinci fazı bu sene devreye alınan tesisin kurulu kapasitesi yıllık 6.6 bin ton olarak belirlenmiştir.

Teknik iplik tesisi yatırımı ise 45 milyon ABD Doları bütçe ile devam ediyor. Söz konusu tesisin 2024 yılının sonundan itibaren kademeli olarak devreye alınması ve yıllık 7 bin ton kapasiteye ulaşması planlandı.