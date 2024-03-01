Akrilik levha fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki akrilik levha fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Akrilik levha fabrikasında korkutan yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki akrilik levha fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Yaylacık Mahallesi Halil Ağa Sokak’ta bulunan akrilik levha üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırınlama kısmında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.