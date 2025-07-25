Aksa Akrilik, Enerji İş Birimi'ni Akset Enerji çatısı altında topladı

Sürdürülebilir büyüme ve uzmanlaşma hedefi doğrultusunda, 2024 yılı sonunda başlatılan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Aksa Akrilik bünyesindeki enerji iş birimi, Akset Enerji Üretim A.Ş. adıyla bağımsız bir yapıya kavuştu.

Akkök Holding grup şirketlerinden Aksa Akrilik, enerji faaliyetlerini ayrı bir kurumsal yapı altında toplamak üzere, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yöntemiyle Akset Enerji Üretim A.Ş.’yi kurdu. Yeni yapı ile birlikte enerji iş biriminin tüm varlık ve yükümlülükleri Akset Enerji’ye devredilirken, şirketin yüzde 100 Aksa Akrilik’e bağlı ortaklık statüsü korunarak, enerji alanındaki faaliyetlerin daha odaklı ve stratejik biçimde sürdürülmesi hedeflendi. Bu yapısal değişim, enerji iş biriminin daha bağımsız bir çatı altında yönetilmesine olanak tanıyarak, potansiyel büyüme fırsatlarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Genel Müdür Ceyhan Arık oldu

Yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik’in 2024 yılı sonunda başlattığı yeniden yapılanma süreciyle birlikte kurulan Akset Enerji Üretim A.Ş., yalnızca organizasyonel bir ayrışma değil; aynı zamanda holdingin stratejik büyüme hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonunu destekleyen önemli bir atılım olma özelliği taşıyor. Aksa Akrilik, Akset Enerji ile mühendislik alanındaki uzmanlığını grup dışı sanayi kuruluşlarına da taşıyabilecek. Böylece şirket, rekabetçi ve yenilikçi bir çözüm ortağı olarak konumlanacak. Aynı zamanda, yenilikçi mühendislik çözümleriyle hem ülke hem de grup için yeni fırsat alanları oluşturulacak.

Bu yeni döneme liderlik edecek isim ise, sektördeki deneyimi ve teknik birikimiyle öne çıkan Aksa Akrilik Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü Ceyhan Arık oldu. Arık, Akset Enerji Üretim A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini üstlenerek yapının hayata geçirilmesinde etkin rol oynayacak.

Enerji kapasitesi sanayi ve serbest tüketiciler için genişletilecek

Açıklamaya göre şirket, sanayinin enerji bakım, otomasyon ve ileri teknoloji çözümlerindeki ihtiyaçlarına odaklanarak, kesintisiz hizmet anlayışıyla operasyonel verimliliği artıran ve sürdürülebilir enerji yönetimini destekleyen çözümler sunmayı hedefliyor. Yeni dönemde, üretim kapasitesinin sanayi kuruluşları ve serbest tüketicilerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi, uzun vadeli ticaret anlaşmaları ile enerji tedarik zincirinin optimize edilmesi ve sektörel analizlerle rekabet avantajı sağlanması planlanıyor. Ayrıca, hammadde depolama kabiliyetleri ve liman kapasiteleri stratejik bakış açısıyla kullanılarak, değişen lojistik ve depolama ekosistemine entegre olunması ve yeni iş alanlarına açılım sağlanması öngörülüyor.