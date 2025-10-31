Aksa Doğalgaz, doğal gazda tasarrufun ipuçlarını açıkladı

Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle enerji verimliliğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz, evlere konfor kazandırmayı hedeflerken aile bütçesine katkıda bulunan doğal gazın verimli kullanımıyla enerji tüketimini azaltmanın dokuz etkili yolunu paylaştı.

Ekonomik yakıtların başında gelen doğal gaz, dört mevsim konforlu yuvaların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, doğal gazı tasarruflu kullanmak için ipuçlarını araştırmaya başladı. Termostatın sıcaklık ayarını yalnızca 1 derece düşürmek bile etkili olabiliyor. Evden çıkarken kombinin tamamen kapatılması yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak da tasarruf anlamında öne çıkıyor. Aksa Doğalgaz, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ne özel olarak doğal gazın tasarruflu kullanım alışkanlıklarına yönelik detaylar paylaştı.

Şirket, doğal gazın tasarruflu kullanım alışkanlıklarına yönelik detayları şu şekilde açıkladı:

"Doğal gaz diğer yakıtlara göre daha ekonomik

Aile bütçesine katkı sağlayan doğal gaz, 2025 Eylül ayı piyasa verilerine göre mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre altı kat, ısınmada ithal kömüre göre dört ve elektriğe göre de iki buçuk kat daha ekonomik bir seçenek.

Periyodik kombi bakımı

Her kış dönemi öncesinde kombi bakımını yaptırmak, mevcut problemlerin tespit edilip onarılarak arızalardan kaynaklı yüksek faturaların önüne geçiyor. Periyodik bakım, kombinin ömrünü uzatırken verimini artırarak doğal gaz tüketimini azaltabiliyor.

Bir derece farkla önemli etki

Termostatınızın sıcaklık ayarını yalnızca 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7’ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Konfordan ödün vermeden yapılacak bu değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Radyatörlerin önünü perdeyle kapatmayın

Eşit ısı dağılımı için radyatörlerin önünü perdeyle kapatmayın.

Evden çıkarken derecesini düşürün

Evden gün içinde ayrılma durumlarında, kombinizi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırın. Aksi takdirde kombiniz yeniden çalıştırıldığında, soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla enerji harcayarak doğal gaz tüketimini artırabiliyor.

Termostatik vana ile yüzde 15 tasarruf

Termostatik vana, radyatörü ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlıyor. Bu basit uygulama yüzde 15’e varan oranda tasarruf elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Mutlaka termostatik vana taktırın.

Oda termostatıyla ısıyı koruyun

Evin içinde farklı mekanlarda istenilen sıcaklık seviyesini koruyarak kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, fazla enerji tüketiminin önüne geçerek doğal gaz faturasında yüzde 15’e varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlayabiliyor.

Yalıtım: Çatı, pencere ve dış duvar

Evde ısı kaybını önlemek için çatı, duvarlar ve pencerelerin yalıtımına özen gösterilmesi gerekiyor. Çatı ve pencere yalıtımıyla yüzde 30, dış duvar yalıtımıyla ise yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. Ayrıca pencerelerde çift cam kullanımı, ısı kaybına önemli ölçüde engel oluyor.

Evinizin ihtiyacına göre kombi

Kombi seçerken ihtiyaçtan daha büyük veya küçük kapasiteli kombilerden kaçınmak verimi artırıyor. Gereğinden büyük bir kombi, daha fazla enerji harcayarak çalışırken, küçük bir kombi de yeterli ısıya ulaşmak için sürekli maksimum kapasitede çalışmak zorunda kalıyor. Küçük mekanlı evlerde doğal gazlı ısıtıcı kullanın. Daha düşük yatırım maliyeti ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden ısınabilirsiniz."