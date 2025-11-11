Aksa Enerji'den 9 Ayda 10 milyar TL FAVÖK

Aksa Enerji, 9 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında güçlenen performansıyla şirket, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK’ünü yüzde 39 artırarak 10 milyar TL’ye ulaştı.

7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin MW üzeri kurulu gücüyle global bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde operasyonel karlılığını artırdı. Şirket, yılın ilk 9 ayında 31 milyar TL ciro, 10 milyar TL FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı yıllık 7 puan artışla yüzde 25’ten yüzde 32’ye yükseldi.

Bu sonuçlarla birlikte şirketin, sürdürülebilir yüksek büyüme hedefine kararlılıkla ilerlediği belirtildi. Şirket, 2026 yılında 10 santrali eş zamanlı olarak ticari işletmeye alarak 975 MW ek kurulu güç oluşturmayı; 2028 itibarıyla ise kurulu gücünü mevcut 3 GW’dan 5 GW’a; FAVÖK’ünü ve FAVÖK marjını ise sırasıyla 660 milyon dolara ve yüzde 42’ye yükseltmeyi hedefliyor.

"Hem bugünün hem yarının enerjisini şekillendiriyoruz"

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü operasyonel kârlılık elde ettik. Yatırım takvimimiz planlandığı şekilde ilerliyor. Gabon gibi yeni ülkelere açılarak coğrafi çeşitliliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 2026 yılı içerisinde devreye alacağımız santrallerimizle büyüme ivmemizi güçlendireceğiz. Bu süreçte hem operasyonel mükemmeliyet hem de sürdürülebilir yüksek büyüme odağımızı koruyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji dönüşümünün liderlerinden biri olma hedefiyle, finansal dayanıklılığımızı ve global rekabet gücümüzü daha da pekiştireceğiz"

Afrika’da yeni bir adım: Gabon yatırımı

Aksa Enerji, Afrika’daki büyüme stratejisini yeni bir yatırımla pekiştirdi. Gabon’un başkenti Libreville ve Port Gentil’de toplam 145 MW kurulu güce sahip doğalgazlı santral projelerine ilişkin sözleşme ağustos ayında imzalandı. Yerel doğal gaz kaynaklarını kullanacak santrallerin Haziran 2026’da devreye alınması ve ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji ve yerli kaynak çeşitliliği, yatırımların merkezinde

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni dönem yatırımlarının odağında, düşük karbon salımlı doğal gaz santralleri, yenilenebilir enerji projeleri ve kaynak çeşitliliği yer alıyor. Şirket, Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak bu alandaki öncü pozisyonunu güçlendirdi. 2026’da beşini devreye almak üzere, 11 ilde 14 farklı yatırım planlanıyor.

Aynı zamanda, Aksa Enerji’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı konumundaki Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) arasında, Bolu Göynük’teki 270 MW kurulu güce sahip yerli linyit kömürü santralinden üretilen elektriğin, 75 ABD Doları/MWsaat fiyatla alım garantisiyle satışına ilişkin sözleşme imzalandı. 31 Aralık 2029 tarihine dek geçerli olacak sözleşme kapsamında, 2025’te 198 bin 61 MWs, 2026-2029 döneminde ise her yıl 1 milyon 417 bin 500 MWs elektrik EÜAŞ tarafından satın alınacak. Bu anlaşma, şirketin garantili gelir üretimini güçlendirirken; Türkiye’nin cari açık oluşturmayan yerli kaynak kullanımına da destek oluyor.

Kurumsal yönetimde kadın temsili güçlendi

Aksa Enerji’nin Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamalarla kadın üye oranı yüzde 33’e yükseldi. Bu oranla, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen yüzde 25 seviyesinin ve Aksa Enerji’nin kendi politika hedefinin üzerinde bir başarı sağlandı.

Sürdürülebilirlikte yeni dönem: TSRS uyumlu ilk rapor

Açıklamaya göre şirket, ağustos ayında ilk TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda finansal ve finansal olmayan performans göstergeleri bütüncül biçimde sunulurken; emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji yatırımları, yerel istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal yönetişim alanlarında kaydedilen ilerlemeler paylaşıldı.