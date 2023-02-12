Aksaraylı sanayi ustaları depremzedeler için konteyner üretiyor

Aksaray’da depremzedelerin barınma sorununa destek olmak için kolları sıvayan sanayi ustaları, depremzedeler için gece gündüz demeden konteyner üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen iki büyük depremin etkileri ülke genelinde halen sürerken, Türk halkı tek vücut olup depremin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Ülkenin her yerinde yardım seferberliği başlatılırken, Aksaray’ın Eskil ilçesinde de bir grup sanayi ustası ve kalfası depremzedeler için konteyner üretimi yapıyor. Depremde evini kaybetmiş birçok vatandaş konaklamak için farklı illere giderken, deprem bölgesinde kalan vatandaşların bu soğuk havalarda barınmaları için imal edilen konteynerler yardımsever vatandaşların katkılarıyla yapılıp bölgeye gönderiliyor.

İmalathanenin sahibi Hanifi Korkmaz, “Ben Aksaray ili Eskil ilçesi Celil köyünde ikamet etmekteyim. Burada üretim yerimizde şu anda depremde mağdur olan yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz için konteyner üretimi yapmaktayız. Burada amacımız onların yaralarını bir nebze de olsa hafifletebilmek için şu anda konteyner imalatı yapmaktayız” diye konuştu.

Kaynak ustası Murat Mutlu ise, “Millet devlet demektir. Burada milletimiz ve devletimiz için konteyner imalatı yapıyoruz. Ben oraya gittim, erzak götürdüm. Orada gereken her şeyi devletimiz yapıyor ama yetişemiyor. Biz de yetişemediği için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Şimdi burada ekibimle, arkadaşlarla birlikte sabaha kadar çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.