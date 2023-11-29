Akse Kitap Kahve'ye büyük ilgi

Çayırova'ya kazandırılan Akse Kitap Kahve vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Akse Kitap Kahve'ye büyük ilgi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Çayırova’ya kazandırılan Akse Kitap Kahve vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Çayırova Belediyesi tarafından kazandırılan Akse Kitap Kahve, her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.Bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi konuk eden Akse Kitap Kahve, sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinlerinin de uğrak noktası oldu. Bünyesinde on binlerce kitabı barındıran ve kaynak zenginliği ile araştırma yapmak isteyenlerin istedikleri konuya rahatlıkla erişebildiği Akse Kitap Kahve, ders çalışma, dinlenme, alanlarının yanı sıra mimarisi, tasarımı ve manzarasıyla gençlerin vakitlerini değerlendirdiği ve kendilerini geliştirdiği merkezler haline geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman