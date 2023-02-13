Akşehir'de depremzedeler için ücretsiz giyim mağazası açıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Akşehir Dudu Kadın Çarşısı zemin katında bir mağaza açıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana elen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber eden Akşehir Belediyesi, tüm ortak paydaşların desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Akşehir Belediyesi ilçedeki akrabalarının ya da tanıdıklarının yanına gelmek isteyen depremzedeler içim deprem felaketi yaşayan 10 ilden otobüslerle Akşehir’e depremzedeleri getirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Buradaki görevli personelimiz eşliğinde tüm ihtiyacı olan depremzedelerimiz bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını giderebilecekler. Kendilerini hiç çekinmeden mağazamıza bekliyoruz. Evimizde kullanmadığımız ihtiyacımız olmayan elbiseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için değerli hemşerilerimizden de destek bekliyoruz” dedi.

Deprem bölgesi için acil ihtiyaçları da hatırlatan Başkan Akkaya, “Uyku tulumu, ısıtıcı, odun, yakacak, soba, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması, taşınabilir şarj cihazı ve pilli fener gibi ihtiyaçlarımızı Özüak Market yanında bulunan yardım toplama merkezlerine ulaştırabilirler “ifadelerini kullandı.