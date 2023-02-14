Akşehir'de depremzedelere çorba ikramı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara tren garı önünde kurulan stantta çorba ikramı yapılıyor.

Depremden etkilenen illerden D-300 Karayolu güzergahıyla araçlarıyla başka illere giden depremzedeler Akşehir Birlik Platformu tarafından Akşehir Tren Garı önünde yapılan sıcak çorba ikramı ile kısa bir mola vererek içlerini ısıtıyorlar. İmkanlar dahilinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Karayolu ile başka yerlere giden depremzedelerimiz için sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunarak bir nebze olsun içlerini ısıtalım istedik. Allah’ım böyle acıları bir daha yaşatmasın, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Depremzede vatandaşlar; Akşehir Birlik Platformuna bu zor durumda kendilerini düşündüğü için minnettar olduklarını belirtti.