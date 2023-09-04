Akşener: 'Bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başınıza girecek gibi hazırlanacağız. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini paylaşacağız, tarttıracağız, göreceğiz. Onun bunun ağzı kokusunu çekmeden, hakaret yemeden başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir" dedi.

Bir akrabasının düğünü için Bursa’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Akşener’i Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ile Hasan Toktaş ve partililer karşıladı. İl binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada bir seçim sürecine geçirdiklerini belirten Akşener, "O seçimin sonuçları ile ilgili suçlandık kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu bu gariban olsun. Olmadığı zaman her şey iyi ama öyle bir durum yok. Bu seçimin sorumlusu hepimiziz. O masada oturan 6 kişidir. Ben sorumluluğumu partim adıma kabul ediyorum, ama kabul etmediğim bir şey var. İYİ Partililer çalışmadı, dediler. Bu koskocaman kuyruklu bir yalandır. İYİ Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı ve gitti. Onlara saygım sonsuz ama İYİ Parti’yi cezalandıranlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediler. Bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük başım üstüne. Bu eksikten bir ders çıkarıp aynı hataları tekrar etmeyeceğiz. Çünkü seçmen velinimettir. Ama bugün talep edeniz, talep eden dinlemek zorundadır. Siyasetçi bu ülkeyi yönetmeyi sizin oylarınızla talep eder. Yüzde 15’lerin 17’lerin konuşulduğu bir süreçte yuvarlarsak yüzde 10’luk oy aldıysak üstü zaten bizi cezalandırmıştır. Ama bize verilen oyla diğer partileri toplayın. İşte bizim seçmenimizin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na samimiyetle çalıştığını gösteriyor. Bana canlarının istediğini söylüyorlar ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Yüzlerini yere yapıştırırım. Biz bu ülkeyi yönetmek için kurulduk. Ne oldu olmadı. Neden olmadığının sorularını sizlerden öğreniyorum. Milletvekillerini topladım, divan toplandı, il başkanları ile konuştuk. Şimdi genişleterek bu işi sizden öğreneceğiz, sahadan gelen bilgileri siz vereceksiniz. Ona göre yol haritası oluşturacağız" diye konuştu.

"FETÖ’cü olmadığı tescilli tek genel başkan benim”

Kendisine yönelik FETÖ soruşturması ve Türk olmadığına yönelik iddiaları yanıtlayan Akşener, "Hukuk olmuş guguk. Allah’ıma bin şükür şunu söyleyebilirsiniz bölgede Türklüğü tescilli FETÖ’cü olmadığı tescil edilmiş tek genel başkan benim. Bana AK Parti’nin eski Sur Belediye Başkanı Ermeni olduğumu söyledi. Olabilir. Ama değilim yani. Ermeni olmak bir nakısa değil. O anlamda söylüyorum. Elbette ama değilim. Benim babamın ailesi Savcılı Türkmeni, anam Avşar. Dolayısı ile ben Türkmenim. Mahkemeye verdik kayıtlar geldi Türklüğü tescilliyim. Bütün genel başkanların içinde Türkmenliği Yörüklüğü tescilli tek şahısım" ifadelerine yer verdi.

AK Parti ile anlaştığı yönünde çıkan iddialar nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Akşener, "Bazıları çıkıp ’Tayyip Erdoğan ile anlaştı. Acaba ondan mı oldu?’ dedi. Ayıptır ayıp. Biz bu partiyi kurduğumuz zaman kaçanlar ve korkanlar, biz o gün yalanlamışız da bugün mü yalanlamayacağız. Hadi be oradan" dedi.

"Yerel seçimlerde olumsuz sonuç alırsak gereğini yaparım”

Yerel seçimlerin startını da veren Akşener, "Bugün burada vira Bismillah diyoruz. Yerel seçimlere hazırlanacağız. Her bir ilçe için mutlaka adayınız olacak onları konuşacağız. Bu seçimlere her bir yerde tek başınıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikte söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini paylaşacağız, tarttıracağız, göreceğiz. Kendimizi seçmene millete anlatacağız. Çok çalışacağız kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Hedefimiz elbette ki belediye başkanlıklarını almak. Ama en önemlisi onun bunun ağzı kokusunu çekmeden hakaret yemeden başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir. Sonuç neyse. Artıysa hepimizindir, eksiyse de sorumlu benimdir. Gereğini yapacağım" şeklinde konuştu.