İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçimleri öncesinde Balıkesir’e gelerek açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Akşener, seçimlerde bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na isterken, bir oy da İYİ Parti’ye verilmesini istedi. Başbakan olmayı çok arzu ettiğini söyleyen Meral Akşener, “İYİ Parti’yi birinci parti yapın, ben de başbakan olayım” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’ncü Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Millet İttifakı olarak imzaladıkları mutabakat metnindeki vaatlerini bir bir yerine getireceklerini kaydeden Meral Akşener; eğitimden sağlığa, milli güvenlikten dış politikaya, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar yapılacakları anlattı.

İYİ Parti lideri Akşener, “Ben aday değilim biliyorsunuz, İYİ Parti’ye bir oy istiyorum. Bir oy da Sayın Kılıçdaroğlu’na istiyorum. İki logo göreceksiniz, Millet İttifakı içinde biri CHP, biri İYİ Parti. Çünkü ’Başbakan Meral’ diye bağırıyorsunuz, ben de bunu çok istiyorum ama bedava olmaz, oylarınızla olur. Bizi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir grupla, şahısla pazarlık yapacak tip değilim beni tanıyorsunuz. Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum” diye konuştu.

Akşener, Balıkesirlilerle buluşmasının ardından kentten ayrıldı.