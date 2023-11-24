İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’nin her bir sosyal kesiminden insanların bir araya gelerek buluştuğu tek parti İYİ Parti’dir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir otelde düzenlenen partisinin Çanakkale’deki Teşkilat Buluşmasında partililerle bir araya geldi. Akşener, “Biz bu ülkenin insanlarını çok sevenler bir araya geldik. Kimimiz şehirli, kimimiz köylü, kimimiz ilkokul mezunu, kimimiz profesör. Şimdi Türkiye’nin her bir sosyal kesiminden insanların bir araya gelerek buluştuğu tek parti İYİ Parti’dir. Hem sosyal disiplinler açısından, hem inançlar açısından hem de yapılan işler açısından, hem de sosyal kesimler açısından Türkiye’nin özeti olan bir siyasi partidir. Yüzde 100 karşısında hazır ol da durduğumuz birincisi cenabı hak diğeri de milletimiz. Görev için, para için, pul için, ikbal için veya şu, için, bu için milleti, memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışanı da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti. Ve zorluklara katlanan, iftiralara dimdik duran ve her türlü eziyete göğüs geren insanların oluşturduğu bir siyasi parti” dedi.

Çanakkale’nin doğal güzelliklerinden anlatan Akşener, “Çanakkale böyle bir yer, gece kalan insan yok. Senden istediğim şu, bir hedef koyacaksın. Yıllık şu kadar turist gelecek diye ve onu çalışacaksınız. Belki 1 yıl belki 2 yıl sonra ‘şu kadar turist gelecek ben buna söz veriyorum’ diyeceksiniz. Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapacaksın. Turizmin geliştirdiğin andan itibaren buradaki gençler burada kalacaklar. Çünkü istihdam oluşturulacak ve buradaki gençlerin umudu bir başka şehir ya da oradan gidip Avrupa’daki herhangi bir ülke olmayacak. Sosyal belediyecilik anlayışını, İYİ Partili mi, başka partili mi, inançla mı, görüşle mi diye ayırmadan hayata geçireceksin. Çanakkale sadece Çanakkale Şehitliği ile ilgili değil ki o çok önemli. Dünyanın her yerinden Çanakkale’ye sadece o şehitliği görmek için pek çok insan gelmelidir. Geliyor, kalmadan gidiyor. Ülkene, milletine hangi alandan geliyorsa gel eğer bir şehit kabri gördüğünüz zaman o sizin günlük hayatınızda bazı yanlışlıklar ortadan kaldırır. Herkes için geçerlidir. Dolayısıyla hem orayı hem Kaz Dağları’nı hem denizi ihya edeceksin. Şuculuk, buculuk üzerinden ayrım yapmayacaksın. Belediye alındığı zaman da umarım seçimlerin hemen ertesinde buraya geleceğim” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından yerel seçimlerde partisinin Çanakkale Belediye Başkanı Adayı Burak Kunt’u, partililere tanıtmasıyla toplantı sona erdi.