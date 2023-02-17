Akşener, Adana'da depremde yaralananları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yaralanan ve Adana’da tedaviye alınan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralı vatandaşlar hem karadan hem de havadan civar illerdeki hastanelere taşınırken, Adana’da da çok sayıda yaralının tedavileri devam ediyor. Deprem bölgelerini gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Adana’da Özel Medline Hastanesi’ni ziyaret ederek, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden ve durumları hakkında bilgi alan Akşener, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, 5 gündür deprem bölgelerini gezdiğini, 6. gün olarak da Adana’ya geldiğini söyledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla buluştuğunu kaydeden Akşener, "Mümkün olduğunca vatandaşın sesini duyurmaya çalıştık. Hastanede hem Adana’dan hem de Hatay’dan gelen hastaları ziyaret ettik. Burada ihtiyaçlarını, taleplerini, duyurulması gerekenleri dinledik. Bize göre vatandaşlar der ki iktidarın görevi hizmet yapmak, muhalefete de siz de avukatlık yapacaksınız ve bizim sesimizi duyuracaksanız. Halkın avukatları olarak bizim daha fazla zamanımız var gezeriz, dolaşırız ve sizin sesinizi iktidara, yani hizmet etmek zorunda olana iletiriz. Aynı bu anlayışımızı deprem esnasında da hayata geçirmeye gayret ettik. Biz biliriz ki hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olan zamanlar vardır. İşte bu büyük afette bu zamanlardır, bu günlerdir. Bugünlerde şuculuk, buculuk, oculuk demeden bir araya geliriz. Bu depremde de öyle oldu. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Dinlediğimiz hikayeler, hadiseler bu bir ve beraber olmanın özelliğidir. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıları da Allah’ım tez zamanda sağlığına kavuştursun" dedi.