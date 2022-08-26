Akşener, Silivri'deydi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Silivri sahilindeki esnafları ziyaret ederek kısa süre sohbet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında Silivri’ye geldi. Silivri Sahilinde bulunan esnafları ziyaret ederek kısa süre sohbet etti. Partili kadınların yoğun ilgisiyle karşılana Akşener, çay bahçesinde çay içerek partililerle gündemi değerlendirdi. Silivri ziyareti yaklaşık 1 saat süren Akşener, alkışlar eşliğinde Silivri’den ayrıldı.
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