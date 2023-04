Akşener ve Yavaş'tan 528 milyon liralık proje açılışı

TAKİP ET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi ile Etimesgut-Sincan projeleri tanıtım törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut ve Sincan ilçelerinin trafik sıkıntısını çözmek için başlattığı İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi ile Etimesgut-Sincan projelerinin açılış törenini gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 528 milyon 699 lira tutan projenin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş katıldı.

“İstasyon Caddesi ve çevresinde sık sık kazalar oluyor vefat ve yaralanma haberleri bizleri üzüyordu”

İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve altyapı çalışmaları ile hem trafik sorununu hem de su baskını riskini azalttıklarını belirten ABB Başkanı Yavaş, “Bugün burada 20 yıllık beklentiyi, hasreti ve ümidi ruhsata bağlayan projenin resmi olarak açılması için buraya geldik. Bugün burada bir buçuk milyon vatandaşımızı ilgilendiren büyük bir çalışmayı tamamlamak için bir aradayız. Bilindiği gibi İstasyon Caddesi ve çevresinde sık sık kazalar oluyor vefat ve yaralanma haberleri bizleri üzüyordu. Ben üçüncü dönem adaylığımda seçimi kazandım. Her dönem Etimesgut’a geldiğimizde Etimesgutlu hemşehrilerimiz sürekli bu İstasyon Caddesi’nin durumunu soruyorlardı. Yine daha öncede söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Belediye Başkanları yıllardır İstasyon Caddesindeki problemi çözeceklerini söylüyorlardı. Yine yapılamadığı gibi kış ve bahar aylarında yaşanan her yağışta bölgede su baskınları yaşanıyordu. 2019 yılında göreve başladığım 2019 yılında göreve başladığımda yaşanan bir sebzede bir vatandaşımız bu bölgelerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiştir. Hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık” ifadelerine yer verdi.

“Başka projelere harcayacak paramız yok”

Konuşmasında göreve gelir gelmez İstasyon Caddesi ile ilgili çalışmalara başladıklarının altını çizen Yavaş, “Hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Çünkü bizim çöp projelere boşa harcayacak bir kuruş paramız yok. Ne bir dakika zamanımız ne de halkın sağlığı canı dururken başka projelere harcayacak paramız yok. Kendi paramızı harcarken nasıl titiz davranıyorsak sizlerden aldığımız bu parayı da aynı titizlikle harcamak zorundayız” dedi.

Derin yoksulluk çalıştığını ve bununla birlikte yoksul ailelerin evlerini gezdiğini anlatan Akşener, Ankara’da karşılaştığı yoksul ailelerin evlerine girdiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu Başkent Kart’ı gördüğünü söyleyerek bu hizmetleri için Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Mansur Yavaş’ın Ankara’da 4 yıldır yürüttüğü hizmetleri hatırlatan Akşener, Mansur Yavaş’a seslenerek:

"Hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu. Niye? Çalmıyorsun be başkanım. Kayırmıyorsun be başkanım. Cebe atmıyorsun be başkanım. Birilerini zengin etmiyorsun. Demek ki neymiş? Harama el uzatmadığın zaman, bu milletin vergilerini hayra kullandığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman yapılamayan hizmetler hem de son derece uygun sonuçlarla, uygun paralarla yapılıyormuş."