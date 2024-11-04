Aksiyon, dram ve fantastik türlerini birleştiren 'Hain' filmi afişi yayınlandı

Yapımcılığını Fix360’ın üstlendiği; Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Ali Düşen Kalkar gibi yıldızların rol aldığı ‘Hain’ filminin afişi yayınlandı. Behzat Ç. dizisinden tanınan Berke Üzrek’in yazıp yönettiği film, 13 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu fenomen dizi Behzat Ç.’den tanıdığımız Berke Üzrek’in yazıp yönettiği ‘Hain’ filminde, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekkaya, Itır Esen, Zeynep Şarlıgil, Yurdaer Okur, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin ve Ali Düşenkalkar gibi değerli oyuncular rol alıyor. Film, 13 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Afişle filmin gizemli evrenine ilk davet

Afişteki karakter konumlandırmaları, renk tonları ve görsel detaylar, izleyiciye filmin hikayesi ve temasına dair ipuçları sunuyor. Birçok önemli filmin afişine de imza atan Volkan Topkaya tarafından tasarlanan görseldeki frekansı düşük renk tercihleri, seyirciyi filmdeki puslu evrene yakınlaştırıyor. Sis ve kıvılcım efektleri ise gizem, dram ve aksiyonu güçlü bir şekilde yansıtırken karakterlerin yaşayacağı çatışma ve şüphe duygularını ortaya koyuyor. Filme ismini de veren hain yazısının büyük harflerle afişin alt kısımda yer alması, izleyiciyi her karakterin içinde bir ihanet potansiyeli olduğu düşüncesine yönlendirmeyi amaçlıyor.

Fix360’ın yapımcılığını üstlendiği, A90 Pictures aracılığıyla tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak ‘Hain’ şaşırtıcı hikayesi, dikkat çeken kadrosu ve etkileyici görselliğiyle 2024 yılının son ayında gişeye damgasını vurmaya hazırlanıyor.