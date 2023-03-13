Aksu, '39 İlçesi ile İstanbul Seçime Hazır' toplantısına katıldı

BBP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği “39 İlçesi ile İstanbul Seçime Hazır” programında Genel Başkan Mustafa Destici, teşkilatlara, kadın kolları üyelerine ve Alperenlere hitap etti. Düzenlenen toplantıya BBP Silivri İlçe teşkilatı da Ramiz Aksu başkanlığında katıldı.

Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığınca Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği HDP'yi ittifaka davet edip onların desteklerini isteyeceğini söyledi.